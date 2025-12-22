Advertisement
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:52 PM IST

ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨ ਸਾਵ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ।

ਉਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਤੇਲੀਬੰਧਾ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾਲਗੀ 

ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲੰਮਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਮਨ ਸਾਵ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਏਟੀਐਸ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਤਲ, ਧਮਕੀਆਂ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਮੇਤ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ

ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨ ਸਾਹੂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਾਹੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਏਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਮਯੰਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਾਹੂ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸਨੇ ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ, ਉਸਨੇ ਅਮਨ ਸਾਹੂ ਗੈਂਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Trending news

