Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3025988
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

Pakistani Planes: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:30 AM IST

Trending Photos

Pakistani Planes: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਜਾਣੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਡਿਟਵਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 334 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਗਰ ਦੁਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 53 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਨੂੰ 9.5 ਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭੇਜੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ 
ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 31.5 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਕੰਬਲ, ਸਫਾਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ (USAR) ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 80 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੋਰਸ (NDRF) ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਕੰਨਿਆ (ਤ੍ਰਿੰਕੋਮਾਲੀ ਵਿੱਚ) ਰਾਹੀਂ 12 ਟਨ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 53 ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

TAGS

#IndiaVsPakistan

Trending news

Dera Bassi News
ਔਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ;ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ
#IndiaVsPakistan
Pakistani Planes: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਜਾਣੋ
Himachal Weather
हिमाचल में अलर्ट: पश्चिमी विक्षोभ के कारण 4-5 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना
State Election Commission
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
GST Raids
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
Punjab Cold Wave Alert
ਸ਼ਿਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਠੰਢਾ ਪੰਜਾਬ; ਦਿਨ ਲਈ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ
hema malini dharmendra
ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ
Raj Bhavan Name Changed
ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ 'ਲੋਕ ਭਵਨ' ਰੱਖਿਆ; ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਸੰਬਰ 2025
Chandigarh News
ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ