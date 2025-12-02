Holiday: ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦੋਂ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ? ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਇਆ Update

Winter Vacation: ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਜਲਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜਾਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 6 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।