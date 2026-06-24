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Kolkata Warehouse Collapse: ਦੱਖਣੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰਤਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪੂ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 50 ਤੋਂ 55 ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਸਐਸਕੇਐਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੇਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਗੈਸ ਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੰਕਿਤ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਬੱਸ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ।"
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਮੰਤਰੀ ਅਗਨੀਮਿੱਤਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਚੌਧਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1070, 8697981070, ਅਤੇ 033-22143526/22535185 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।