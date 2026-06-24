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ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗਿਆ, 5 ਮੌਤਾਂ; 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

Kolkata Warehouse Collapse: ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 24, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:01 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗਿਆ, 5 ਮੌਤਾਂ; 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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