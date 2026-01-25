Advertisement
ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਣੇ 5 ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ,ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ; ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

Padma Awards 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ 2026 ਲਈ 131 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 07:05 PM IST

Padma Awards 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ 2026 ਲਈ 131 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਯਾਗਨਿਕ ਸਮੇਤ ਤੇਰਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਵਿਤਾ ਪੂਨੀਆ ਸਮੇਤ 113 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ/ਐਨਆਰਆਈ/ਪੀਆਈਓ/ਓਸੀਆਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸੋਲਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਮਾਮੂਟੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਐਵਾਡ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਕੀ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਹਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਨੂੰ Spiritualism ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ
88 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 1964 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜੋ 1996 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 49 (ਆਈਏਐਸ-ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਟ ਉਧਾਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ 131 ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, 13 ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 113 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI), ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ (PIO), ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (OCIs) ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ 16 ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਨਮਾਨਿਤ।

