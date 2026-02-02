ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ, Audio ਕਲਿੱਪ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

lawrence bishnoi gang attack on shahzad bhatti: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਆਤੰਕੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਆਤੰਕੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਭੱਟੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਭੱਟੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੱਟੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਟਾਂਗੂਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱਟੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ‘ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੀਕੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਜੀਸ਼ਾਨ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੀਕੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।