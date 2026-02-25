Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3122069
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ?

Lawrence Bishnoi Lawyer Attacked: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਬਾਕਸਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।

 

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:12 PM IST

Trending Photos

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ?

Lawrence Bishnoi Lawyer Attacked: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਬਾਕਸਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਖੱਤਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਅਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਲ 
ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ IP ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Lawrence Bishnoi

Trending news

Lawrence Bishnoi
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
jalandhar news
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ-ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
Lehragaga news
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ
Baba Gurinder Singh Dhillon
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
Trump Accounts
ਕੀ ਹੈ "ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟ"? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ $1000?
Ludhiana News
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
India vs Zimbabwe
ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੈਂਪ; ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
Jalandhar hospital shooting
ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
gold silver price today
ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕੀਮਤਾਂ! ਚਾਂਦੀ ਵਿੱਚ 6,600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
Holika Dahan
Holika Dahan 2026: ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ