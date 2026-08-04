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ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਆਗੂ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

Udhayanidhi Stalin Arrest News: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇਤਾ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 04, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:20 PM IST
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਆਗੂ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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