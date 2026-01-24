Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3084435
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

'ਜਨ ਗਣ ਮਨ' ਵਾਂਗ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਾਂਗ ਬਣਾਏਗੀ ਨਿਯਮ

Vande Mataram New Rules: ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ (1905-08) ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:15 AM IST

Trending Photos

'ਜਨ ਗਣ ਮਨ' ਵਾਂਗ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਾਂਗ ਬਣਾਏਗੀ ਨਿਯਮ

Vande Mataram New Rules: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਸਣ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਕੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਢੰਗ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?

1937 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ (1905-08) ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

Vande Mataram New Rulesnational songpunjabi news

Trending news

Navjot Singh Sidhu
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਘਮਾਸਾਨ; ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤੰਜ਼...
Ladowal Toll Plaza Free
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Punjab weather news
ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ; ਮੀਂਹ–ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਵਧੀ ਠੰਡ, IMD ਵੱਲੋਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 24 ਜਨਵਰੀ 2026
Akali Dal Waris Punjab
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ PAC ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Bathinda gas cylinder blast
ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲਿੰਡਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ
Amritpal Singh MP
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ..
Greenfield Investment
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1003.57 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ