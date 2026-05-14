Petrol-Diesel ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀਮਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਂ ਸਕਣਗੇ; ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

Petrol-Diesel Price: ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Petrol-Diesel New Rule: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਰਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸੀਮਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਕਾਰ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਾ
ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਰੰਮਾਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਡਰੱਮਾਂ, ਜੈਰੀਕਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਈ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਛੋਟੇ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।