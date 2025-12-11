Goa nightclub fire case: ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ; ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ, ਲੂਥਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Goa nightclub fire case: ਗੋਆ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਲੂਥਰਾ ਭਰਾਵਾਂ, ਸੌਰਭ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸੌਰਭ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ।" ਸੌਰਭ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੜੇ ਗਏ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੂਥਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਗੋਆ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।