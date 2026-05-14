Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3216693
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ; ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ 7,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ

Red Fort Bomb Blast Case: ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 14, 2026, 12:38 PM IST

Trending Photos

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ; ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ 7,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ

Red Fort Bomb Blast Case: ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਅੰਸਾਰ ਗਜ਼ਵਤ-ਉਲ-ਹਿੰਦ (ਏਜੀਯੂਐਚ) ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਿਊਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਹਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸੀ।

10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਗਲੀ ਖੂਨ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ VBIED ਹਮਲਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ NIA ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਡਾਕਟਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਿਕਲਿਆ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ NIA ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ। NIA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾ. ਉਮਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ DNA ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ TATP ਵਿਸਫੋਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰ, ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਰਸ਼ੀਦ ਮੀਰ, ਜਸਿਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ, ਡਾ. ਮੁਜ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ਕੀਲ, ਡਾ. ਆਦਿਲ ਅਹਿਮਦ ਰਾਥਰ, ਡਾ. ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਈਦ, ਮੁਫਤੀ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਵਾਗੇ, ਸ਼ੋਏਬ, ਡਾ. ਬਿਲਾਲ ਨਸੀਰ ਮੱਲਾ ਅਤੇ ਯਾਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। NIA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

TAGS

Red Fort Bomb Blast CaseNIA ChargesheetRed Fort Blast Investigation

Trending news

CNG price hike
ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ; ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
Gold silver price
ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਸੋਨਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਡਿੱਗੀ; ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ
fazilka news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫੇਰਬਦਲ; 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹਿਆ
Sugar Export ban
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ
Himachal Weather
17 मई के बाद बढ़ेगी झुलसाने वाली गर्मी, अभी 3 दिन बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट
Jalandhar BSF Blast
ਜਲੰਧਰ ਬੀਐਸਐਫ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਤਾਰ ਆਈਐਸਆਈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ED custody Pankaj Bawa
ਈਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
Malout Accident
ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ; ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ
Police complaint against Yograj Singh
ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਔਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
Delhi Bus Gang-Raped
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ