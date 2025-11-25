CM ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ...

Advertisement
Mamata Banerjee ON BJP: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ SIR ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ।" ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 04:49 PM IST

Mamata Banerjee ON BJP: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰੇ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਡਾਣ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ।"

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ SIR ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ।" ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।" ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਐਮਸੀ ਵਰਕਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਮਤਾ ਮਟੂਆ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ, ਮਮਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਐਸਆਈਆਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।" ਮਮਤਾ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ?"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

