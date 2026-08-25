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BSP ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 3 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ BSP ਇਕੱਲੇ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣ

BSP Punjab Election News: BSP ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਜਾਣੋ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ BSP ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 25, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:25 PM IST
BSP ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 3 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ BSP ਇਕੱਲੇ ਲੜੇਗੀ ਚੋਣ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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