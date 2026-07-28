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ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ

Meta Apology News: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 28, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:04 PM IST
ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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