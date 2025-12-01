Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3024930
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

MHA ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

MHA blocks Haryana new assembly project: ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ UT Master Plan-2031 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 01:39 PM IST

Trending Photos

MHA ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

MHA blocks Haryana new assembly project: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਏ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ UT Master Plan-2031 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ IT Park ਨੇੜੇ, ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ IT Park ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਜਗ੍ਹਾ। ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

10 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੇਤੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੇਤੜੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ 2026 ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 90 ਤੋਂ 126 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 10 ਤੋਂ 14 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

TAGS

Chandigarh Assembly building proposalHaryana new assembly projectMHA blocks proposal

Trending news

Chandigarh Assembly building proposal
MHA ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰੋਕ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
bathinda news
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 10 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
mulank 1
1, 10, 19 ਜਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ?
Virat Kohli
ਕੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣਗੇ? 'ਕੋਚ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
. Punjab election
Punjab Election: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ!
gold silver price today
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰੇਟ
Gurdaspur Encounter
Gurdaspur Encounter: ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਖਮੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ
Cyclone Ditwah
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਸਾਗਰ ਬੰਧੂ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ
HSIIDC
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ HC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਤੇ HSIIDC ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇਜ਼, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ