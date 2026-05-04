Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 04, 2026, 06:10 PM IST

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੋਂ ਕੋਲਾਥੁਰ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ CM ਸਟਾਲਿਨ

MK Stalin Lost: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਮੁਖੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਜ਼ਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ.) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ.ਐਸ. ਬਾਬੂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਕੋਲਾਥੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ.ਐਸ. ਬਾਬੂ ਨੇ 64,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਲਗਭਗ 7,500 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਕਾਰ-ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਮਿਜ਼ਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 107 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ 55 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਪਹਿਰ 2:35 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੰਭਕੋਣਮ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਵਿਨੋਦ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 86 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਨ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੋਲਾਵੰਦਨ ਤੋਂ ਕਰੁਪੀਆ ਐਮ.ਵੀ. 100 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਕਰਾਵੰਡੀ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਵਾਡੀਵੇਲ 102 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 118 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 2:35 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਨੇ 57 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰਾ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ) ਨੇ 51 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਡੱਪਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ - ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਈ. ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ - ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮਕੁਮਾਰ ਕੇ. - ਤੋਂ 78,058 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 234 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

