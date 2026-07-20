ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ; 6 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

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Parliament Monsoon Session 2026: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨ. ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 544 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 363 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 324 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ 22 ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਦੇ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 354 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਪੀਐਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।