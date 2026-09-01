/ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 7,135 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਨੂਨ ਚੋਟੀ ਕੀਤੀ ਫਤਹਿ

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Nun Peak News: ਭਾਰਤੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜ਼ੰਸਕਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਪੀਕ (7,135 ਮੀਟਰ/23,409 ਫੁੱਟ) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫਤਹਿ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ, ਨਿਕਿਤਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟੀਮ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਟੰਗੋਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਟੰਗੋਲ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।
ਨੂਨ ਪੀਕ ਜ਼ੰਸਕਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਨ ਕੁਨ ਮੈਸਿਫ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਨ ਦੀ ਭੈਣ ਚੋਟੀ, ਮਾਊਂਟ ਕੁਨ (7,077 ਮੀਟਰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੂਨ ਕੁਨ ਮੈਸਿਫ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਚੜ੍ਹਾਈ 1953 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨੂਨ ਪੀਕ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ-ਦਰਜੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਉੱਚ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7,000 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਮੌਸਮ, ਔਖੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਨੂਨ ਪੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਿਰਫ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹਿਰੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਿੰਗ (ਐਨਆਈਐਮ), ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੂਨ ਪੀਕ 'ਤੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਪਿਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀਰੰਗ ਪੀਕ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਫਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਪੀਕ, ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਪੀਕ ਅਤੇ ਯੂਨਮ ਪੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੂਨ ਪੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (IMF), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਨੂਨ ਪੀਕ ਸਿਰਫ਼ 7,135-ਮੀਟਰ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ, ਅਨੁਭਵ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।" ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਚੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹਣ ਵੱਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਬਤਾਰੋਹਣ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਨ ਪੀਕ 'ਤੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪਰਬਤਾਰੋਹਣ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।