ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ Air India ਅਤੇ Indigo ਦੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ

Mumbai Airport: ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀਵੇਅ 'ਤੇ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Mumbai Airport Planes Collide: ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਉੰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI 2732 ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਉਡਾਣ 6E 791, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੇ ਵੱਲ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ A320 ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ।
ਜਹਾਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।
DGCA ਦੀ ਜਾਂਚ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫਲਾਈਟ ਏਆਈ 2732 ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।"
ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਦੋਵਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।