ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ: ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ, ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:27 PM IST

Mumbai Airport: ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। 21 ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਸਟਮ ਜ਼ੋਨ-III ਟੀਮ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੱਭੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।

APIS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ APIIS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ 10.561 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਬੂਟੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹10.56 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੋ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ 15.961 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਬੂਟੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹15.96 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $260 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ₹260 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $260 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਮੋਡਸ ਓਪਰੇਂਡੀ
ਤਸਕਰ ਟਰਾਲੀ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਸੋਨਾ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ
27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਕਸਟਮ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 1470 ਗ੍ਰਾਮ 24-ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹21 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $21 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਨਾ HRPL (ਹਾਰਡਕੈਸਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੋਡਸ ਓਪਰੇਂਡੀ
ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ - ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਪਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਸਟਮਜ਼ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,162 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹2.89 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.81 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ।

ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਦਰਜ 
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਟਮਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ 10,660 ਕੈਰੇਟ (2,132 ਗ੍ਰਾਮ) ਹੀਰੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹1.81 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.18 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹1.18 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.18 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਬੈਗਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਤਸਕਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ।

