ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ; ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪੇ

Lt Gen NS Rajasubramanian CDS: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (CDS) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 09, 2026, 08:16 AM IST

Lt Gen NS Rajasubramanian CDS: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (CDS) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ CDS, ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ CDS ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨ.ਐਸ. ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ (PVSM, AVSM, SM, VSM - ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਕੌਣ ਹਨ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ 
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਮੁਖੀ, ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ, 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਡੀਐਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।

ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ 31 ਮਈ, 2028 ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2028 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ, 1987 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ, ਕਰੰਜਾ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨੇਵਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇਵਲ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐਸ ਸਨ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐਸ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ (ਸੀਡੀਐਸ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡੀਐਸ ਬਣੇ। ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦਾ ਸੀਡੀਐਸ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੇ ਬੇਵਕਤੀ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੀਡੀਐਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨ. ਐਸ. ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸੀਡੀਐਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

