₹2,172 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ₹579 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ! ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ NARCL ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

NARCL Loan Settlement News: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ Agson Global Pvt. Ltd. ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਾਤਾ NPA ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ NCLAT ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 02:24 PM IST

NARCL Loan Settlement News: ਸਰਕਾਰੀ ਐਸੈੱਟ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੈੱਟ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (NARCL) ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ₹2,172 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹579 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ Agson Global Pvt. Ltd. ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਾਤਾ NPA ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ NCLAT ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਨ NARCL ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ NARCL ਕੋਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਕਰੈਡਿਟਰਜ਼ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ NARCL ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ NARCL ਨੇ ₹2,172 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ₹579 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਿਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Agson Global ਕੋਲ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਡ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ NARCL ਜਾਂ Agson Global ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਰਿਪੋਰਟ-ਪਰਵੇਸ਼ ਵਾਟਸਯਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ)

