NASA Challenger Accident: ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੜੇ 7 Astronaut, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ

Challenger Space Shuttle: ਠੀਕ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾਸਾ ਦੇ ਚੈਲੇਂਜਰ ਰਾਕੇਟ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਿਫਟਆਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 73 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।
NASA Challenger Accident: ਠੀਕ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 1986 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਚੈਲੇਂਜਰ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 73 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ
ਐਲੀਸਨ ਸਮਿਥ ਬਾਲਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਮਾਈਕਲ ਸਮਿਥ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਠੰਡੀ ਸਵੇਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ।" ਮਾਈਕਲ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੇਨ ਸਮਿਥ-ਹੋਲਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਈਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।"
ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਦਸਾ?
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਓ-ਰਿੰਗ ਸੀਲਾਂ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦਾ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 73 ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ।
ਨਾਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ
ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਲਵਿਨ ਮੈਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਟ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਮੈਕਔਲਿਫ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦ
ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਮੈਕਔਲਿਫ ਚੈਲੇਂਜਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਪੇਸ ਮਿਰਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਪੇਸ ਮਿਰਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ 'ਤੇ ਉੱਕਰੇ 25 ਨਾਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੈਲੇਂਜਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ, 2003 ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸੱਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ, 1967 ਦੀ ਅਪੋਲੋ 1 ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪੋਲੋ 1 ਕਮਾਂਡਰ ਗੁਸ ਗ੍ਰਿਸਮ ਦੇ ਭਰਾ ਲੋਵੇਲ ਗ੍ਰਿਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।" ਨਾਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।