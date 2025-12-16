ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

National Herald case: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਓਡਬਲਯੂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
National Herald case: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਓਡਬਲਯੂ (ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਓਡਬਲਯੂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਡੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਅਪਰਾਧ (ਪ੍ਰੀਡੀਕੇਟ ਅਪਰਾਧ) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।