ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਬ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ

Gurugram Club Bomb Blast News: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੇਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਣਦੀਪ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ @ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NIA ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Trending Photos
Gurugram Club Bomb Blast News: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਕਲੱਬਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਬਾਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਵਿਜੇ, ਅਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਨੂੰ BNS, ਧਮਾਕੇਖੋਰ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-29 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। NIA ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੰਚਕੂਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੇਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਣਦੀਪ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ @ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NIA ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਾਕੇਖੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ BKI ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਪਰੇਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।