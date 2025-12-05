Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3029558
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਬ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ

Gurugram Club Bomb Blast News: ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੇਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਣਦੀਪ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NIA ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 07:36 AM IST

Trending Photos

ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਬ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ

Gurugram Club Bomb Blast News: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਕਲੱਬਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਬਾਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਵਿਜੇ, ਅਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਨੂੰ BNS, ਧਮਾਕੇਖੋਰ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-29 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। NIA ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੰਚਕੂਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੇਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਣਦੀਪ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ @ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NIA ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਤੋਂ ਧਮਾਕੇਖੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ BKI ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਪਰੇਟਿਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

TAGS

NIAGurugram club bombingpunjabi news

Trending news

NIA
ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਬ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ NIA ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਦਸੰਬਰ 2025
Japan Tour Cm
ਜਾਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ
bhai amritpal singh
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਅਜਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ
Punjab Raj Bhavan
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
Ludhiana News
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
Dharmendra
Dharmendra ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੰਨੀ ਤੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ! ਪ
Mann Government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ
Phagwara
ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ "ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ
hamirpur news
हमीरपुर जिला के एक स्कूल में रैगिंग और पॉस्को का मामला, छह सीनियर छात्रों पर आरोप