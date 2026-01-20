Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3080398
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ; ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕੀਤਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ

Nitin Nabin BJP President: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 01:04 PM IST

Trending Photos

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ; ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕੀਤਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ

Nitin Nabin BJP President: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ, ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ 2020 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਹੁਣ ਤੱਕ, 11 ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੂੰ Z-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੈਡ-ਪਲੱਸ ਏਐਸਐਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ-ਪਲੱਸ, ਜ਼ੈਡ-ਪਲੱਸ, ਵਾਈ-ਪਲੱਸ, ਵਾਈ-ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

TAGS

Nitin Nabin BJP presidentbjp national president Nitin Nabinpunjabi news

Trending news

Nitin Nabin BJP president
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ; ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਕੀਤਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ
Punjab Congress split
ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਫਾੜ; 35 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠ
DGP Gaurav Yadav
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ-ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
1 kg silver price
Silver Price Today: ਚਾਂਦੀ ਹੋਈ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ, ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸਦੇ Rate, ਜਾਣੋ ਕ
Gold Price update
ਸੋਨੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 24K, 22K, 18K ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
punjab holiday news
23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ
Vaccine price dispute Punjab
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ 7500 ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ! ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਕਹਿਰ
punjab encounter
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ; ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ
Paonta Sahib news
साधू के बाल-दाढ़ी काटने पर बवाल! पंचायत प्रधान पर FIR, वीडियो हुआ वायरल