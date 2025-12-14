ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ Nitin Naveen, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ?

Nitin Naveen Property: ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ? ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
Nitin Naveen Property: ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਬੀਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਕੋਲ ਇੱਕ HDFC ਅਤੇ ਤਿੰਨ LIC ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇੱਕ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਕੋਲ ₹3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ₹5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ₹2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਅਤੇ ₹1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਕੋਲ ₹64,000 ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ₹76,000 ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਵੀ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਵਾਹਨ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਨੱਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।