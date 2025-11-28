Bomb Blast: ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

Bomb Blast: ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਹੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਗੜਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ-ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੰਚੇਸ਼ਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਨਆਈਏ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।