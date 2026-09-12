/ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸਮੇਤ ਦਿੱਗਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ

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BRICS Summit 2026 News: 18ਵਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ 5:45 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 11 ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 10 ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 49.5% ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਪੀਪੀਪੀ (ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 39% ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ: ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਦੋਂ
ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ WHO ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।
ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ: ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਦੁਪਹਿਰ 2:35 ਵਜੇ: ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਮ 4:25 ਵਜੇ: ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਗੂ ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਟਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਾਮ 5:05 ਵਜੇ: ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ।
ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ
ਐਤਵਾਰ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਸ਼ਾਮ 9:55 ਵਜੇ: ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਾਮ 10:35 ਵਜੇ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮੂਹ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ।
ਸ਼ਾਮ 10:50 ਵਜੇ: ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਥੀਮ ਹੈ ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ: ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ।
ਸਮਾਪਤੀ: 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।