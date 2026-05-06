ZEE NEWS ਦੇ ਸਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ !

Operation Urea Scam News: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ZEE NEWS ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ” ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਅਤੇ MDF ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੈਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਨੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ MDF ਅਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ Technical Grade Urea ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੀਮਤੀ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੂਰੀਆ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3800 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 266 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ZEE NEWS ਦੀ ਟੀਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਹੱਬ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੁਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੰਮ “ਸੈਟਿੰਗ” ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ZEE NEWS ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।