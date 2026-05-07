7 ਮਈ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ

Operation Sindoor Anniversary: 7 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਭੇਦ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਸੀ।
7 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:05 ਵਜੇ
7 ਮਈ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘੜੀ ਨੇ 1:05 ਵੱਜੇ, ਅਚਾਨਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਨੇਰੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ 1:05 ਵਜੇ ਗਤੀ ਫੜੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇੰਨੇ ਸਟੀਕ ਸਨ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਰਾਤ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ
7 ਮਈ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ—ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ—ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ—ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 26 ਖਾਲੀ ਮੰਗਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ, ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ, ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
88 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ
ਭਾਰਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕੀਤੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ 88 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਡੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਨੂਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਭੋਲਾਰੀ ਏਅਰਬੇਸ ਸਮੇਤ 11 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਅਰਬੇਸ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ F-16 ਅਤੇ F-17 ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ
ਇੱਕ C-130 ਹਰਕੂਲਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ AWACS ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਡੇ ਸੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਦ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਮਦਰੱਸੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਧਮਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਮਦਰੱਸੇ 'ਤੇ ਚਾਰ ਧਮਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
7 ਮਈ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 9 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਦਲਾ ਹੈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਸੂਦ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਖੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਭਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਮਸੂਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਨਾਹਗਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗਾਥਾ
ਜਦੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੂਦ ਦੀ ਕਬਰ ਲਗਭਗ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਫਿਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਅਰਬੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।