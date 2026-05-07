ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਝ ਘੇਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: May 07, 2026, 08:11 PM IST

Operation Sindoor: ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ NSA ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿੰਟ-ਦਰ-ਮਿੰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਰਾਤ ​​ਭਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬੈਕਅੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 27 ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਧਮਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ

ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 8 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਨਐਸਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਸਪੇਨ, ਕਤਰ, ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (OIC) ਦੇ 57 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ, ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

