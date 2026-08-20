/ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ JCB ਨਾਲ ਢਾਹੇ

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Pakistan High Commission Delhi: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ JCB ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
Pakistan High Commission Delhi: ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਕੁਝ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹਟਾਇਆ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੋਲਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹੇ ਗਏ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਖਿੱਲਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਧਾਤੂ ਰੇਲਿੰਗਾਂ, ਗੇਟ, ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
#WATCH | Delhi | Indian authorities dismantle the external security perimeter outside the Pakistan High Commission, removing traffic bollards and barricades that previously ring-fenced the diplomatic compound. pic.twitter.com/QYvbj7s7fE
— ANI (@ANI) August 20, 2026
ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੋਰੇਗੇਟਿਡ ਛੱਤ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੈਟਲ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਸਰਵਿਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟੁੱਟੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਪਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਗੁੰਬਦਨੁਮਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੈਟਲ ਗੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਬੰਧ?
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਰਜ ਡੀ'ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੈਟਲੀ ਬੇਕਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।