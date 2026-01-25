Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3085669
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕ੍ਰੇਚ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ

ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੇਚ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜੈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 25, 2026, 12:40 PM IST

Trending Photos

ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕ੍ਰੇਚ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ

ਪੰਚਕੂਲਾ(ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ): ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੇਚ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ-12ਏ ਸਥਿਤ ਰੈਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਸਾਲਾ ਰਿਵਾਂਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜੈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਜੈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਚ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੁਖੋਮਾਜਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੰਜਨਾ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਾਂਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੰਜਨਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੇਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲਾ ਰਿਵਾਂਸ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGS

murder

Trending news

Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਦੀ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਾਰ
Prediction
ਸੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਹੁਣ 9 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ, 2026 ਵਿੱਚ ਧਰਤ
iPhone Camera
iPhone ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਕ… ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼
Himachal board
हिमाचल बोर्ड के 10वीं-12वीं की परीक्षाओं की तारीख तय
Private companies
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਿਵੇਸ਼
anupam kher
ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰ Anupam Kher, ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਪੜ? Video ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਨਜ਼ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ
Amritsar Golden Temple
ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
doraha firing news
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਜਨਵਰੀ 2026