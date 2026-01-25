ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕ੍ਰੇਚ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਘਟਨਾ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ

ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੇਚ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜੈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ(ਸੰਜੀਵ ਭੰਡਾਰੀ): ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੇਚ ਤੋਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ-12ਏ ਸਥਿਤ ਰੈਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਸਾਲਾ ਰਿਵਾਂਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜੈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਜੈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਚ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੁਖੋਮਾਜਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੰਜਨਾ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਾਂਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੰਜਨਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੇਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲਾ ਰਿਵਾਂਸ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।