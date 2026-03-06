ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ FIR ਦਰਜ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

Badshah Tateeree Song FIR Panchkula: ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਭੈ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਬਰ ਕਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 296 ਅਤੇ Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Badshah Tateeree Song FIR Panchkula: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ “Tateeree” ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਇਬਰ ਕਰਾਈਮ ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ-20 ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਇਬਰ ਕਰਾਈਮ ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ-20 ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਆਦਿਤਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਰਫ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਗਾਣਾ “Tateeree” ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਤਿਤਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਭਨੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਣੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।