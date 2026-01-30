ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Panchkula immigration fraud News: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 316(2) ਅਤੇ 318(4) ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Panchkula immigration fraud News: ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਵਾਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਵਾਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਲਕਸਮਬਰਗ ਲਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ₹155,000 ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 316(2) ਅਤੇ 318(4) ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੋਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਭਤੇਹ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹50,000 ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡੀਸੀਪੀ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਸੀਪੀ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ, ਤੇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।