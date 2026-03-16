ਹੁਣ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਾਰਸਲ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ, ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ

24 Speed Post: ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ 17 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ '24 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ' ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਰਸਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
India Post New Service: ਹੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਘਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ 17 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਤੇਜ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ, "24 ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਭਵਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ: ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
24-ਘੰਟੇ ਪਲੱਸ 48-ਘੰਟੇ ਵਿਕਲਪ
ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 24-ਘੰਟੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
OTP ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਕ OTP-ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ OTP ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ SMS ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਿਕਅੱਪ, ਬਾਇ-ਟੂ-ਲੇਟ-ਪੇ-ਲੇਟਰ (BNPL), API ਏਕੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਫੰਡ
ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।