ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ!

Petrol Diesel Prices Decrease: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:42 PM IST

Petrol Diesel Prices Decrease: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੈਟ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਜਟ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਜਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  • ਔਸਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹107.45 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।
  • ਔਸਤ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹92.73 ਤੋਂ ₹93.61 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.5 ਲੀਟਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 1.5 ਲੀਟਰ 'ਤੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ! ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ!

