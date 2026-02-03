Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3096512
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ!

Petrol Diesel Prices Decrease: ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:55 PM IST

Trending Photos

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ!

Petrol Diesel Prices Decrease: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭੋਪਾਲ, ਇੰਦੌਰ, ਜਬਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ।

  • ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ₹107.45 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ
  • ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ₹92.73 ਅਤੇ ₹93.61 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.5 ਲੀਟਰ 'ਤੇ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 1.5 ਲੀਟਰ 'ਤੇ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ

ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਬਜਟ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਯੋਦਯ (ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGS

petrol diesel prices decreasebudget 2026punjabi news

Trending news

petrol diesel prices decrease
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ!
Supreme Court WhatsApp case
SC ਦੀ WhatsApp–Meta ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ, ਕਿਹਾ- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ Privacy ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
World Cup 2026
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ World Cup 2026...ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪਲਾਨ
indian air force air show
हिमाचल के आसमान में पहली बार गूंजेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान, 10 मार्च को एयर शो
murder
ਬਟਾਲਾ: ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ...
HRTC Bus Accident
देहरादून में गहरी खाई में गिरी हिमाचल रोडवेज बस; 30 घायल, 3 की मौत
Navjot Kaur sidhu
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
manali news
हिमाचल के बर्फीले जंगलों में पहली बार दिखा मोर, अनोखा नज़ारा देख लोग हैरान
Mukerian
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ
Gurinder Singh Dhillon
ਮਜੀਠੀਆ-ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਤੰਜ