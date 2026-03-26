ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਆ ਕੀਮਤਾਂ

Petrol-Diesel Price: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 26, 2026, 01:42 PM IST

Petrol-Diesel Price Hike: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 5.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ - ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ)
ਪੈਟਰੋਲ:
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ₹107.46
ਕੋਲਕਾਤਾ: ₹105.41
ਮੁੰਬਈ: ₹103.54
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ₹102.92
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ₹94.77

ਡੀਜ਼ਲ:
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ₹95.70
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ₹92.77
ਚੇਨਈ: ₹92.39
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ₹87.67

ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ, ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

