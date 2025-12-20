Advertisement
ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਕਤਾਰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪੈਸੰਜਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

Delhi airport pilot assault: ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 1 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Dec 20, 2025, 10:03 AM IST

Delhi airport pilot assault: ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ 1 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਯਾਤਰੀ ਅੰਕਿਤ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫ-ਡਿਊਟੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਅੰਕਿਤ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਿਤ ਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਸਟਾਫ/ਪੀਆਰਐਮ" ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸੇਜਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ "ਅਨਪੜ੍ਹ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਫ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਵਧ ਗਈ।

ਸਮਝੌਤਾ ਮਜਬੂਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ

ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਨ: ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ₹1.2 ਲੱਖ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ।" ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਘਟਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਲਟ ਸੇਜਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ।

