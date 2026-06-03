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ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! PM ਕਿਸਾਨ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਪਡੇਟਸ

PM Kisan Yojana: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ, ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 03, 2026, 12:28 PM IST

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ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! PM ਕਿਸਾਨ ਦੀ 23ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਪਡੇਟਸ

PM Kisan 23rd Instalment: ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ₹2,000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਸ਼ਤ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ₹6,000 ਮਿਲਦੇ ਹਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹6,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ₹2,000 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ e-KYC ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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e-KYC ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਵਿਕਲਪ
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ—
-ਓਟੀਪੀ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ: ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ।
-ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ: ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਸਸੀ) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ।
-ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ: ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ, "ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਥਿਤੀ" ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।

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PM Kisan 23rd Instalmentpm kisan yojanaPM Kisan Samman Nidhi Yojana

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