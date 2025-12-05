ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਤਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

Advertisement
ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਰੂਸੀ ਫੌਜ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।"

Dec 05, 2025, 08:39 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ।

ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਰੂਸੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।”

ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਾਂ।”

ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, 127 ਭਾਰਤੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 12 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ–ਰੂਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ e-ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੂਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੁੱਪ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ।

ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ e-ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸਪਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 44 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

MEA ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੰਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ 44 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰੂਸੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।”

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਠੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

