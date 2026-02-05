ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

PM Narendra Modi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
PM Narendra Modi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫ਼ੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 'ਮੁਕਟ ਰਾਜਕੁਮਾਰ', ਜਿਸ ਕੋਲ 'ਚਾਲਬਾਜ਼ ਦਿਮਾਗ' ਹੈ, ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 'ਗੱਦਾਰ' ਕਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਦੇਣਗੇ।"
