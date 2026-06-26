ਕੁਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ; ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ

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Kulhal Border Clash News: ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੁਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਨਿਹੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਹੱਦ, ਕੁਲਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸੇਲ ਲਾਟਰੀ ਹੈਂਗ ਅਤੇ ਅਨੀਸ਼ੇਕ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਅੱਜ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ), ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਏਡੀਐਸਪੀ), ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ (ਐਸਐਚਓ) ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਯਮੁਨਾ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੋਟਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ।