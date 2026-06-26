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ਕੁਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ; ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ

Kulhal Border Clash News: ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੁਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 26, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:09 AM IST
ਕੁਲਹਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ; ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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