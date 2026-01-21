Advertisement
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ

Prayagraj Plan Crash:  ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਅਚਾਨਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 21, 2026, 01:20 PM IST

Prayagraj Plan Crash:  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਈਸਿੰਥਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇੱਕ ਦਲਦਲੀ ਤਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ।

 

