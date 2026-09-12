/ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਪਹੁੰਚੇ; ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਧਿਆਨ

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BRICS Summit 2026 News: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 'ਲਾਲ ਝੰਡੇ' ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।