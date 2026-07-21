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ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

PM Narendra Modi NEET Statement News: ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਜੀਐਮਸੀ ਬਾਲਯੋਗੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ "ਮੰਗਲ ਮਿਲਨ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 21, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:21 PM IST
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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