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ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ

PM Modi on Paper Leak Case: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 23, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:47 AM IST
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ; ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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